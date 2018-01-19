Гандболистки молодежной сборной России лишены серебра чемпионата Европы-2017 из-за допинга

Европейская гандбольная федерация (EHF) аннулировала результаты игроков женской молодежной сборной России на чемпионате Европы-2017 (девушки не старше 19 лет), информирует пресс-служба организации. Россиянки были лишены серебряных медалей из-за нарушения антидопинговых правил.

Как сообщает EHF, анализы Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной дали положительный результат. Исследование взятых на молодежном ЧЕ-2017 проб в аккредитованной ВАДА лаборатории указало на использование мельдония. При этом был учтен тот факт, что запрещенные вещества применялись непреднамеренно. Гандболистки отстранены от соревнований на 20 месяцев, их результаты – серебро на ЧЕ-2017 – аннулированы. Дисквалификации будет действовать с 12 сентября 2017 года.

Также отмечается: согласно правилам EHF, в случае обнаружения допинга у двух и более членов сборной на национальную федерацию могут быть наложены санкции. В связи с этим открыто разбирательство в отношении Федерации гандбола России, решение по данному делу ожидается в ближайшие несколько месяцев.

Чемпионат Европы среди молодежных женских команд (U19) прошел в Словении с 7 июля по 6 августа 2017 года. Россиянки стали вторыми, проиграв в финале Франции со счетом 26:31.

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