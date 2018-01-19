16:48 | Гандбол — Чемпионат Европы

Гандболистки молодежной сборной России лишены серебра чемпионата Европы-2017 из-за допинга

ФГР оспорит лишение сборной России серебряных медалей чемпионата Европы-2017. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
ФГР оспорит лишение сборной России серебряных медалей чемпионата Европы-2017. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Европейская гандбольная федерация (EHF) аннулировала результаты игроков женской молодежной сборной России на чемпионате Европы-2017 (девушки не старше 19 лет), информирует пресс-служба организации. Россиянки были лишены серебряных медалей из-за нарушения антидопинговых правил.

Как сообщает EHF, анализы Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной дали положительный результат. Исследование взятых на молодежном ЧЕ-2017 проб в аккредитованной ВАДА лаборатории указало на использование мельдония. При этом был учтен тот факт, что запрещенные вещества применялись непреднамеренно. Гандболистки отстранены от соревнований на 20 месяцев, их результаты – серебро на ЧЕ-2017 – аннулированы. Дисквалификации будет действовать с 12 сентября 2017 года.

Также отмечается: согласно правилам EHF, в случае обнаружения допинга у двух и более членов сборной на национальную федерацию могут быть наложены санкции. В связи с этим открыто разбирательство в отношении Федерации гандбола России, решение по данному делу ожидается в ближайшие несколько месяцев.

Чемпионат Европы среди молодежных женских команд (U19) прошел в Словении с 7 июля по 6 августа 2017 года. Россиянки стали вторыми, проиграв в финале Франции со счетом 26:31.

Скандал с мельдонием в российском гандболе. Что случилось? //
ФГР оспорит лишение игроков сборной России серебряных медалей чемпионата Европы-2017

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (21)
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qhsub.56061

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

20:24

Don

Специально для след. долб......: жалкий актеришка, старый пердун майка, новоебен, ЧМОка, ирландский уборщик грустный, любитель заднеприводных таллер - лишили серебра только трёх спортсменок, у которых типа обнаружили страшный допинг мельдоний, хотя наверное просто не той помадой губы помазали, сборная России сохранила своё заслуженно завоёванное серебро) Грустная для вас новость, я понимаю, но вы только на себя после этого руки не накладывайте, а без вас клоуны не так смешно будет здесь!

20:06

shpasic

а мельдоний сейчас запрещён или нет?

18:40

mobile_actor

И все это Степановы делают за жалкие $7500 в месяц!?

18:27

miker65

Сволоь все-таки этот Родченков! Его очередная проделка!

18:23

Новоуепинни

Кстати, щас уже не проканают нелепые отмазки, что типа жрали 5 лет назад, когда можно было, а до сих пор следы не вывелись, бгг

18:15

Новоуепинни

Главный командир-то со своим главным спортивным менеджером походу ваще мышей не ловят

18:10

rusfed 2.0

Нет в русских людях ощущения неотвратимости наказания. Уникальное "авось", подкрепленное личным коррупционным опытом

18:05

Странник-777

Новый допинговый скандал в российском спорте – на этот раз местного уровня. Мало интересный широкой публике чемпионат Сибирского федерального округа по легкой атлетике вдруг стал самым резонансным спортивным турниром России. После внезапного приезда на соревнования допинг-офицеров РусАДА со стартов снялись 36 спортсменов. Некоторые неожиданно заболели, другие просто не явились. Из 36 снявшихся с соревнований спортсменов – 14 юниоров до 20 лет и 7 девушек до 18 лет. На финале среди юниорок до 20 лет диктор зачитывает фамилии 8 участниц, но часть дорожек пустует.... Если это не система, то что это?

17:54

Таки да

Опять мы попались. Нам надо что-то придумать, чтобы не попадаться, а то мы так больше ничего нигде не выиграем.

17:42

Новоуепинни

Интересно, кто-то верит, что ниче не жрут сейчас? А то где-нит опять через пару лет новые технологии позволят выявлять, бгг. Представляю, скока народных героев, которыми щас ватаны восхищаются, будут опять слезки по медалькам лить, бгг

17:39

matvey2000

что за препарат то?

17:37

Весёлый©

Как дети малые. Думали, пальчиком погрозят злые дяди и забудут. ЗЫ. Мельдоний же не допинг, как утверждают некоторые.

17:25

внеигры

А французы могли проиграть другому финалисту?

17:21

FINIX

безграмотность сэ-журналистов не знает дна...

17:18

kaduly

Похоже наших спортсменов просто заставляют жрать допинг ,чиновникам нужны медали.

17:17

daco26

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daco ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

17:15

Slim Taller

Российский спорт прогнил основательно.На допинге завязаны все поголовно.Резервация мошенников.

17:10

GoaLapagosS

ЗА СЕБЯ ВОЗЬМИСЬ, ЧЛЕНИСТОНОГОЕ

17:07

Vlаdimir

Печально. Чем думали тренеры?

16:58

Бней Иегуда

Пора и за основу браться.))

16:53