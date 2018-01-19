Гандболистки молодежной сборной России лишены серебра чемпионата Европы-2017 из-за допинга

Европейская гандбольная федерация (EHF) аннулировала результаты игроков женской молодежной сборной России на чемпионате Европы-2017 (девушки не старше 19 лет), информирует пресс-служба организации. Россиянки были лишены серебряных медалей из-за нарушения антидопинговых правил.
Как сообщает EHF, анализы Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной дали положительный результат. Исследование взятых на молодежном ЧЕ-2017 проб в аккредитованной ВАДА лаборатории указало на использование мельдония. При этом был учтен тот факт, что запрещенные вещества применялись непреднамеренно. Гандболистки отстранены от соревнований на 20 месяцев, их результаты – серебро на ЧЕ-2017 – аннулированы. Дисквалификации будет действовать с 12 сентября 2017 года.
Также отмечается: согласно правилам EHF, в случае обнаружения допинга у двух и более членов сборной на национальную федерацию могут быть наложены санкции. В связи с этим открыто разбирательство в отношении Федерации гандбола России, решение по данному делу ожидается в ближайшие несколько месяцев.
Чемпионат Европы среди молодежных женских команд (U19) прошел в Словении с 7 июля по 6 августа 2017 года. Россиянки стали вторыми, проиграв в финале Франции со счетом 26:31.
Скандал с мельдонием в российском гандболе. Что случилось? //
ФГР оспорит лишение игроков сборной России серебряных медалей чемпионата Европы-2017
qhsub.56061
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
20:24
Don
Специально для след. долб......: жалкий актеришка, старый пердун майка, новоебен, ЧМОка, ирландский уборщик грустный, любитель заднеприводных таллер - лишили серебра только трёх спортсменок, у которых типа обнаружили страшный допинг мельдоний, хотя наверное просто не той помадой губы помазали, сборная России сохранила своё заслуженно завоёванное серебро) Грустная для вас новость, я понимаю, но вы только на себя после этого руки не накладывайте, а без вас клоуны не так смешно будет здесь!
20:06
shpasic
а мельдоний сейчас запрещён или нет?
18:40
mobile_actor
И все это Степановы делают за жалкие $7500 в месяц!?
18:27
miker65
Сволоь все-таки этот Родченков! Его очередная проделка!
18:23
Новоуепинни
Кстати, щас уже не проканают нелепые отмазки, что типа жрали 5 лет назад, когда можно было, а до сих пор следы не вывелись, бгг
18:15
Новоуепинни
Главный командир-то со своим главным спортивным менеджером походу ваще мышей не ловят
18:10
rusfed 2.0
Нет в русских людях ощущения неотвратимости наказания. Уникальное "авось", подкрепленное личным коррупционным опытом
18:05
Странник-777
Новый допинговый скандал в российском спорте – на этот раз местного уровня. Мало интересный широкой публике чемпионат Сибирского федерального округа по легкой атлетике вдруг стал самым резонансным спортивным турниром России. После внезапного приезда на соревнования допинг-офицеров РусАДА со стартов снялись 36 спортсменов. Некоторые неожиданно заболели, другие просто не явились. Из 36 снявшихся с соревнований спортсменов – 14 юниоров до 20 лет и 7 девушек до 18 лет. На финале среди юниорок до 20 лет диктор зачитывает фамилии 8 участниц, но часть дорожек пустует.... Если это не система, то что это?
17:54
Таки да
Опять мы попались. Нам надо что-то придумать, чтобы не попадаться, а то мы так больше ничего нигде не выиграем.
17:42
Новоуепинни
Интересно, кто-то верит, что ниче не жрут сейчас? А то где-нит опять через пару лет новые технологии позволят выявлять, бгг. Представляю, скока народных героев, которыми щас ватаны восхищаются, будут опять слезки по медалькам лить, бгг
17:39
matvey2000
что за препарат то?
17:37
Весёлый©
Как дети малые. Думали, пальчиком погрозят злые дяди и забудут. ЗЫ. Мельдоний же не допинг, как утверждают некоторые.
17:25
внеигры
А французы могли проиграть другому финалисту?
17:21
FINIX
безграмотность сэ-журналистов не знает дна...
17:18
kaduly
Похоже наших спортсменов просто заставляют жрать допинг ,чиновникам нужны медали.
17:17
daco26
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daco ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
17:15
Slim Taller
Российский спорт прогнил основательно.На допинге завязаны все поголовно.Резервация мошенников.
17:10
GoaLapagosS
ЗА СЕБЯ ВОЗЬМИСЬ, ЧЛЕНИСТОНОГОЕ
17:07
Vlаdimir
Печально. Чем думали тренеры?
16:58
Бней Иегуда
Пора и за основу браться.))
16:53