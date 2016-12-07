Дарья Дмитриева: "Попытаемся добыть путевку в следующую стадию чемпионата Европы уже сегодня"

Разыгрывающий сборной России по гандболу Дарья Дмитриева в преддверии второго матча группового турнира чемпионата Европы против Румынии отметила, что команда попытается уже сегодня добыть путевку в следующую стадию турнира. По ее словам, в предстоящей встрече очень важно будет нейтрализовать лидера соперника - Кристину Нягу.

- У нас будет самый боевой настрой, потому что победа над Румынией выведет нас в основной раунд чемпионата Европы, - приводит пресс-служба Федерации гандбола России слова Дмитриевой. - Это придает нам мотивации, и мы постараемся добыть путевку в следующий этап турнира уже сегодня. Вместе с тем, уверена, что игра получится очень сложной, с румынками всегда играть непросто. Думаю, прежде всего нам нужно постараться закрыть лидера сборной Румынии – Кристину Нягу. Если это удастся сделать, то, надеюсь, мы не испытаем проблем с румынками.

Впечатления от первых дней чемпионата Европы самые лучшие. Конечно, немного не так, как было на Олимпийских играх. Но мы видели, как болеют за сборную Швеции, зал был заполнен болельщиками. Здесь, в Хельсингборге, все знают о чемпионате Европы, все спрашивают о турнире, по улицам развешаны плакаты и билборды, расставлены надувные мячи с символикой чемпионата. Это очень круто!

Встреча между сборными России и Румынии начнется в 20.30 по московскому времени.