Семен Андреев: "Серебро чемпионата мира – итог развития мини-футбола в России"

Почетный президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Семен Андреев подчеркнул, что серебро чемпионата мира является итогом развития мини-футбола в стране. В субботу сборная России впервые в истории завоевала серебро чемпионатов мира, проиграв в финале команде Аргентины со счетом 4:5. Ранее лучшим результатом россиян на мундиалях была бронза 1996 года.

– Есть разочарование от финала, – приводит "Р-Спорт" слова Андреева. – Нам аргентинцы были по силам, но соперник хорошо подготовился к финалу, а у нас не все получалось. Лишь в конце (матча) мы поймали свою игру. Но серебро – это тоже большой успех, достижение. Сегодня наша сборная в числе ведущих команд мира. Для нас это нормальный результат, ведь мы всегда были в числе фаворитов, с нами всегда считались. Напротив, такой результат закономерен, это итог развития мини-футбола в нашей стране, это итоги работы АМФР. Это надо признать. Так что и серебро чемпионата мира, и то, что Виталия Леонтьевича Мутко избрали на пост главы РФС дадут дополнительный толчок развитию мини-футбола во всех наших проектах.