10:00 | МИНИ-ФУТБОЛ

Густаву: "Сборная России пока не научилась играть в финалах крупных турниров"

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Сегодня. Кали. Россия - Аргентина - 4:5. Аламиро ВАПОРАКИ празднует гол в ворота российской команды.У России - серебро, Аргентина - золотая

Вратарь сборной России Густаву уверен, что Аргентина одержала заслуженную победу в финальном матче чемпионата мира (4:5). По словам голкипера, россияне еще не научились играть в финалах крупных турниров.

- Мы провели отличный чемпионат, обыграли испанцев, иранцев. Но нас не хватило против аргентинцев, - приводит "Р-Спорт" слова Густаву. - Хотя мы полностью знали соперника и их действия для нас не были сюрпризом, но мы уступили… Я перед матчем говорил, что результат будет на первом месте, а не качество игры.

Да, для нас это был первый финал чемпионата мира, но до этого было много финалов чемпионатов Европы. Видимо, мы не научились играть в финалах. Так что, с одной стороны, это не очень хорошо. А с другой - мы впервые в финале чемпионат мира! Это большое достижение! При этом поздравляю аргентинцев, которые заслуженно выиграли чемпионат.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/futsal/20161002/1107780254.html

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