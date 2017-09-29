Эмиль Алиев: "Перед жеребьевкой рассматривали самый пессимистичный для сборной России прогноз"

Глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев считает, что национальной команде повезло с жеребьевкой группового этапа чемпионата Европы 2018 года. По его словам, наличие в группе сборных Казахстана и Польши позволит национальной команде решить задачу по выходу в 1/4 финала турнира.

В группе А выступят Словения, Италия и Сербия, в группе С - Португалия, Украина и Румыния, а в группе D – Испания, Азербайджан и Франция.

- Считаю жеребьевку для нашей сборной хорошей, потому что изначально мы рассматривали самый пессимистичный прогноз, по которому нам могли попасться сборные Италии и Сербии, - цитирует ТАСС Алиева. - Наличие в нашей группе Казахстана и Польши позволяет нам решать задачи в группе и выходить в четвертьфинал. Там нас ждут соперники из группы, где сыграют словенцы, итальянцы и сербы. В случае, если мы и испанцы выйдем из своих квартетов первыми, то можем встретиться уже в полуфинале.

Команда Казахстана - очень хорошая сборная, которая завоевала бронзу на прошлом чемпионате Европы, у них очень сильный состав. Казахи - это наша проблема в плане определения первого и второго места в группе. Надеюсь, что поляки не создадут нам серьезных проблем, хотя слабых соперников на чемпионате Европы не бывает, но они только недавно вернулись в элиту.

Напомним, чемпионат Европы пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля 2018 года.