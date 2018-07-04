Жак Вильнев: "Леклеру слишком рано переходить в "Феррари"

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев считает, что Шарлю Леклеру еще рано переходить из "Заубера" в "Феррари". Ранее появилась информация, что 19-летний монегаск согласовал с "Феррари" договор с 2019 года.

– Думаю, для него это еще слишком рано, – цитирует F1i Вильнева. – "Феррари" рискует сломать его, если он слишком будет уступать Феттелю. К тому же "Феррари" нужен опытный пилот. Райкконен сейчас достаточно стабилен. Я бы на месте "Феррари" дал Леклеру еще один год в "Заубере", чтобы он накопил опыт. Он в любом случае входит в их академию, имеет контракт с "Феррари", поэтому не вижу причин форсировать его переход в основную команду. Мы не знаем, насколько он хорош, потому что можем сравнивать его только с Эрикссоном.