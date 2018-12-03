Жак Вильнев: "Есть вероятность, что "Мерседес" заменит Боттаса на Окона уже по ходу следующего сезона"

Чемпион мира "Формулы-1" 1997 года Жак Вильнев сказал, что Валттери Боттас может покинуть "Мерседес" уже по ходу следующего сезона. В таком случае его заменит резервный пилот Эстебан Окон.

- Неловко за Боттаса. Бедняга без обгонов умудрился уничтожить шины (в Абу-Даби - прим. "СЭ"). Думаю, что на самом деле команда позвала его на второй пит-стоп, чтобы подбодрить и таким образом сказать, что дело в шинах, – цитирует Вильнева Autosport. – Есть вероятность, что Боттаса заменят на Окона уже по ходу следующего сезона. В этом году он находился на том же уровне, на котором выступал несколько лет назад в "Уильямсе".

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