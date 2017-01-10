Вольфф признался, что в 1994 году отказался стать пилотом "Формулы-1"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф признался, что имел возможность выступать в "Формуле-1" в 1994 году в качестве гонщика. Он отметил, что не чувствовал в себе сил показывать высокий результат.

– После победы в гонке "24 часа Нюрбургринга" в 1994 году я получил предложение участвовать в "Формуле-1", – цитирует F1i Вольффа. – Мой спонсор тогда поддерживал Вендлингера в "Формуле-1", а когда он получил травму, сделал мне предложение. Но я уже понял тогда, что никогда в "Формуле-1" не смог бы выступать на высоком уровне. Мне не хватало некоторых основ. И к тому же я был слишком большим и тяжелым. Все было против меня, но карьера сложилась удачно в другом амплуа.