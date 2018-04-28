Валттери Боттас: "Сильно беспокоит ветер в Баку"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас отметил, что команда пока не нашла оптимального баланса для трассы в Баку. В первой практике "Гран-при Азербайджана" финн показал лучшее время, а во второй не попал в тройку.

– Первая сессия прошла лучше второй, поскольку мы потеряли затем темп по сравнению с "Феррари" и "Ред Буллом", – цитирует F1i Боттаса. – Было сложно собрать три хороших сектора воедино. Даже мой лучший круг не был идеальным. Трасса довольно грязная, непросто на ней найти баланс. Но если хорошо его подобрать, то машина будет отлично работать. У нас есть много возможностей для улучшения.

Беспокоит ветер. Обещают сильные порывы, что серьезно влияет на гонку в городских условиях.