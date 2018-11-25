12:17 | Формула-1

Валттери Боттас: "Буду ждать своего шанса и надеюсь победить в Абу-Даби"

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Пилот "Мерседеса"  Валттери Боттас остался доволен квалификацией "Гран-при Абу-Даби". Финн стал вторым, проиграв только партнеру по команде Льюису Хэмилтону.

– Отличное выступление команды. Это впечатляет, потому что мы уже взяли Кубок конструкторов, но продолжаем работать на пределе, – цитирует Grand Prix Боттаса. – Мы все очень мотивированы. Хэмилтон провел идеальную квалификацию, и я не нашел способа его опередить. Ему удалось проехать более оптимальным образом свой быстрый круг. Но я рад, что у нас первый ряд стартовой решетки. Очень близки к нам "Феррари" и "Ред Булл", так что в гонке придется побороться. Буду ждать своего шанса и надеюсь победить.

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