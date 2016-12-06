12:46 | ФОРМУЛА-1

Валентино Росси: "Переход в "Мерседес"? У Вольффа есть мой номер телефона"

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Известный мотогонщик Валентино Росси, воодушевленный слухами о том, кто может заменить в "Мерседесе" Нико Росберга, предложил свои услуги. Итальянец уже проводил тесты за рулем болида "Формулы-1".

– Заменить Росберга? Ну, не знаю. Было бы неплохо, пожалуй, – цитирует Sky Italia Росси. – Если Вольфф захочет меня пригласить, у него есть мой номер. Как я могу отказаться? Мне посчастливилось потестировать "Феррари", со многими парнями из Маранелло я знаком, дружу. Возможно, тесты "Мерседеса" с моей стороны были бы каким-то предательством. Но если предлагают, как не согласиться?

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