В "Ред Булле" были готовы, что Риккьярдо сойдет

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер рассказал, что победитель "Гран-при Монако" Даниэль Риккьярдо разом лишился 25 процентов мощности мотора и был вынужден ехать большую часть гонки со значительными ограничениями. Хорнер также высоко оценил спокойствие 28-летнего австралийского пилота.

– Мы лишились MGU-K через 17 или 18 кругов после старта, – цитирует Motorsport Хорнера. – Из-за этого он терял по 2,5 секунды на круге. Выходит из-под контроля температура тормозов, меняется потребление топлива, растет температура шин... А он со всем этим справился, будто просто воскресным днем выехал покататься.

По внутренней связи мне передали, что нам придется сойти через один-два круга. Но я ответил: "Послушайте, мы лидируем, мы будем продолжать". И вот так, меняя положение переключателей, экономя топливо, тормоза, резину, спрашивая, что происходит с шинами Макса Ферстаппена, он проехал невероятную гонку.

Он потерял примерно 25 процентов мощности мотора. А из-за того, как работают эти двигатели, температура тормозов поднялась выше крыши. Ему приходилось охлаждать тормоза, машину, раньше поднимать ногу с педали газа. А за спиной он слышал дыхание Себастьяна Феттеля. У него не было права на ошибку. Ему даже колесо нельзя было заблокировать. Но он справился со всеми переключателями и всем, что ему приходилось делать. И справился отлично. Он был сегодня самым крутым.

Как только что-то пошло не так, не было никакой паники, он не повысил голоса – просто сказал: "Я потерял мощность. Что я могу сделать? Проинструктируйте меня". И у него получилось.

Даниэль Риккьярдо: "После потери мощности мотора я подумал, что все кончено"