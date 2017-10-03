В "Ред Булл" опровергли слухи о приходе Кубицы в "Торо Россо"

Глава "Ред Булл" Кристиан Хорнер опроверг информацию о возвращении в "Формулу-1" Роберта Кубицы в качестве пилота "Торо Россо". Сообщения о возвращении 32-летнего польского гонщика в "королевские гонки" возникали на фоне предстоящей аренды Карлоса Сайнса в "Рено" а также отстранении Даниила Квята. При этом у итальянской команды, помимо Пьера Гасли, нет молодых пилотов, готовых к выступлению на таком уровне.

- Мне кажется, наиболее реальный вариант для Роберта - "Уильямс", - цитирует Sky Sports Хорнера. - Надеюсь, что это произойдет. То, что мы увидели во время тестов в Венгрии, было впечатляюще. Вернувшись за руль, он продемонстрировал свою целеустремленность. Было бы здорово, если бы он вернулся в "Формулу-1".