10:49 | Формула-1

Тото Вольфф: "Верляйн - самый быстрый из всех кандидатов на место в "Уильямсе"

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Глава "Мерседеса" Тото Вольфф советует "Уильямсу" подписать контракт с Паскалем Верляйном из "Заубера". 23-летний немец входит в число кандидатов на переход в "Уильямс" наряду с Даниилом Квятом, Полом ди Рестой и Робертом Кубицей.

– "Уильямс" независимая команда, которая сама решает свою судьбу, – цитирует Grand Prix Вольффа. – Но если бы решал я, то выбрал бы Верляйна. Это самый быстрый из всех кандидатов. Он был бы оптимальным напарником для Лэнса Стролла.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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george64

Сам-то его в Мерс не взял почему-то...

11:23