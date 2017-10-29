Тото Вольфф: "Верляйн - самый быстрый из всех кандидатов на место в "Уильямсе"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф советует "Уильямсу" подписать контракт с Паскалем Верляйном из "Заубера". 23-летний немец входит в число кандидатов на переход в "Уильямс" наряду с Даниилом Квятом, Полом ди Рестой и Робертом Кубицей.

– "Уильямс" независимая команда, которая сама решает свою судьбу, – цитирует Grand Prix Вольффа. – Но если бы решал я, то выбрал бы Верляйна. Это самый быстрый из всех кандидатов. Он был бы оптимальным напарником для Лэнса Стролла.