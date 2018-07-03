Тото Вольфф: "Не удивлен, что в "Феррари" решили не применять командную тактику"

Руководитель команды "Мерседес" Тото Вольфф заявил, что его не удивляет решение "Феррари" не применять командную тактику на Гран-при Австрии.

В гонке Себастьян Феттель финишировал третьим, а Кими Райкконен - вторым. При этом если бы Феттель обогнал Райкконена, он мог бы набрать больше очков в борьбе за чемпионство с Льюисом Хэмилтоном, но в "Феррари" решили не применять командную тактику.

- Мы бы так не поступили и я не удивлен, что они тоже не стали, – цитирует Вольфа Motorsport.com – Мне кажется, по отношению к спорту, болельщикам и самим пилотам было бы слишком жестко принимать такое решение на данном этапе сезона, в самом начале июля.