Тото Вольфф: "Меня беспокоит "Феррари"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф выразил обеспокоенность по поводу темпа "Феррари" на "Гран-при США". Его пилот Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию, но Себастьян Феттель и Кими Райкконен проиграли ему менее 0,1 секунды, хотя из-за штрафа немец стартует пятым.

– Все очень близко было в первой тройке, – цитирует Sky Sports Вольффа. – Я рад, но уже думаю о гонке. Нам не хватает скорости на прямой. Будет очень сложно защищаться от "Феррари". Это меня беспокоит. "Феррари" до конца сезона будет навязывать борьбу. Ее нельзя списывать.