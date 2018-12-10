СМИ: "Гран-при Мексики" могут исключить из календаря "Формулы-1"

Мексиканский этап "Формулы-1" может быть исключен из календаря после 2019 года, сообщает Autosport.

На этой неделе президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что правительство страны не намерено продолжать поддерживать местный этап после 2019 года. Таким образом, без финансирования проведение соревнований под угрозой.

- Нам нужно разобраться, как мы сможем решить эту проблему. Но намерение правительства понятно – они больше не собираются тратить деньги налогоплательщиков на проведение этапа Ф-1, - сказала бывшая спортсменка и член Национального спортивного комитета Ана Габриела Гевара. - В Мексике большая часть населения находится за чертой бедности, а возвращению Больших Призов в страну поспособствовала коррупция – очень много взяток было дано, чтобы вернуть "Гран-при" на автодром имени братьев Родригес.

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