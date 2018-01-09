Сироткин в ближайшие дни подпишет трехлетний контракт с "Уильямс"

"Уильямс" в ближайшие дни подпишет трехлетний контаркт с россиянином Сергеем Сироткиным, информирует mtv.fi.
Как сообщалось ранее, команда завершает оформление сделки с 22-летним гонщиком, которого предпочла Роберту Кубице после анализа результатов тестов 2017 года. Кроме того, Сироткин имеет в два раза больший спонсорский бюджет, чем поляк.
Отметим, что в случае подписания Сироткина состав "Уильямса" будет наименее опытным в пелотоне. Напарником россиянина станет 19-летний канадец Лэнс Стролл, который в прошлом году дебютировал в "Формуле-1".
TihoMimoEdu
Чаще всего, когда говорят "трёхлетний", подразумевают формулу 2+1, так что давайте дождёмся подробностей, а потом уже будем "аха-ха" или "ого-го" высказывать. Ну а некоторые так вообще должны быть довольны - целых три года будет куда желчь сливать...
13:12
capitan76
Толпа в Сочи болеет за любого русского. Эти 45 лямов легко отбиваются. Для любителей поспорить сразу добавлю: ключевое слово - первое!
13:10
tryam
говорил же что Наши не дадут пройти Ф1 без русского пилота. :)
12:38
КолобокКолобков
аха-ха )))) Уже трехлетний контракт, куда деваться!!!! Неужто 45 лямов $ вбухали???? ))) Ну будем следить за развитием событий, всё интереснее и интереснее. Может на 10 лет сразу подпишут.
12:04
AFoot
Неужели СМП Рэйсинг появится на борту
12:00
torpedon_
Если нужно было бы и в 12 раз больше дали Роттенберги (+царь) , чем какие - то представители Кубицы
11:59
07770
Деньги,деньги и ещё раз деньги((( А без денег ни туда ни сюда.
11:48