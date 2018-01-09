11:16 | Формула-1

Сироткин в ближайшие дни подпишет трехлетний контракт с "Уильямс"

7

"Уильямс" в ближайшие дни подпишет трехлетний контаркт с россиянином Сергеем Сироткиным, информирует mtv.fi.

Как сообщалось ранее, команда завершает оформление сделки с 22-летним гонщиком, которого предпочла Роберту Кубице после анализа результатов тестов 2017 года. Кроме того, Сироткин имеет в два раза больший спонсорский бюджет, чем поляк.

Отметим, что в случае подписания Сироткина состав "Уильямса" будет наименее опытным в пелотоне. Напарником россиянина станет 19-летний канадец Лэнс Стролл, который в прошлом году дебютировал в "Формуле-1".

7
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

TihoMimoEdu

Чаще всего, когда говорят "трёхлетний", подразумевают формулу 2+1, так что давайте дождёмся подробностей, а потом уже будем "аха-ха" или "ого-го" высказывать. Ну а некоторые так вообще должны быть довольны - целых три года будет куда желчь сливать...

13:12

capitan76

Толпа в Сочи болеет за любого русского. Эти 45 лямов легко отбиваются. Для любителей поспорить сразу добавлю: ключевое слово - первое!

13:10

tryam

говорил же что Наши не дадут пройти Ф1 без русского пилота. :)

12:38

КолобокКолобков

аха-ха )))) Уже трехлетний контракт, куда деваться!!!! Неужто 45 лямов $ вбухали???? ))) Ну будем следить за развитием событий, всё интереснее и интереснее. Может на 10 лет сразу подпишут.

12:04

AFoot

Неужели СМП Рэйсинг появится на борту

12:00

torpedon_

Если нужно было бы и в 12 раз больше дали Роттенберги (+царь) , чем какие - то представители Кубицы

11:59

07770

Деньги,деньги и ещё раз деньги((( А без денег ни туда ни сюда.

11:48