Сироткин снова оштрафован из-за ошибки команды

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин получил очередной штраф в гонке из-за ошибки команды. Напомним, что во время "Гран-при Франции" россиянина стюарды наказали пятисекундным штрафом и добавили два штрафных балла в лицензию за необычное нарушение – необоснованно медленную езду в режиме машины безопасности. Расшифровка переговоров Сироткина с командой показала, что просьбу замедлиться ему адресовали из боксов. Так он должен был создать задел для ехавшего перед ним партнера по команде Лэнса Стролла.

Сироткин финишировал 15-м, последним из тех, кто не сошел с дистанции. Стролл же за три круга до финиша вылетел с трассы из-за лопнувшей резины.

Ранее во время "Гран-при Монако" Сироткин получил 10-секундный штраф стоп-энд-гоу из-за ошибки механиков "Уильямса".