Сироткин поблагодарил Бориса Ротенберга за развитие его карьеры

Новый пилот "Уильямс" Сергей Сироткин назвал бизнесмена, руководителя программы SMP Racing Бориса Ротенберга движущей силой российского автоспорта. 16 января 22-летний россиянин подписал контракт с британской командой "Формулы-1", который рассчитан на сезон-2018.
Ранее появлялась информация о том, что соглашение Сироткина с "Уильямс" оценивается в 15 миллионов евро.
"Я хочу сказать большое спасибо лично Борису Романовичу Ротенбергу и за развитие моей карьеры, и за все, что он делает для гонщиков нашей страны, для всего автоспорта России, - написал в Инстаграме Сироткин. - Я уверен, что если бы не программа SMP Racing, я бы никогда не достиг таких успехов. Речь идет не только о финансовой поддержке, как многие думают, но и о всестороннем развитии пилотов, их воспитании и мотивации. Пройдя долгий путь от картинга до "Формулы 1", я могу с уверенностью сказать, что программа SMP Racing и наш босс Борис Романович являются той движущей силой, которая развивает российский автоспорт. Большое спасибо! Я никогда не забуду Вашу поддержку и всю жизнь буду благодарен за этот шанс!"
Если вы настоящий болельщик, если вы смотрите и любите гонки, то вы знаете этого человека! Я хочу сказать большое спасибо лично Борису Романовичу Ротенбергу и за развитие моей карьеры, и за всё, что он делает для гонщиков нашей страны, для всего автоспорта России! Я уверен, что если бы не программа SMP Racing, я бы никогда не достиг таких успехов. Речь идёт не только о финансовой поддержке, как многие думают, но и о всестороннем развитии пилотов, их воспитании и мотивации. Пройдя долгий путь от картинга до Формулы 1, я могу с уверенностью сказать, что программа SMP Racing и наш босс Борис Романович являются той движущей силой, которая развивает российский автоспорт. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Я никогда не забуду Вашу поддержку и всю жизнь буду благодарен за этот шанс! If you are a true fan, if you watch and love racing, then you know this man! Big thanks personally to Boris Romanovich Rotenberg for the development of my career. For everything that he does for all Russian drivers. I'm sure that if it was not for SMP Racing program, I would have never achieved such successes in racing career. It's not just about financial support, but also about the comprehensive development of drivers, their promotion and motivation. Having gone a long way from karting to Formula 1, I can say with confidence that SMP Racing and our boss Boris Romanovich are the driving force that develops Russian motorsport. MANY THANKS! I will never forget your support and will be thankful all my life for this chance! _______________________________________ @smp_racing @smp.fitness.moscow @brengineering @williamsmartiniracing @f1
Под номером шесть. Все российские предшественники Сироткина в "Ф-1" //
Третий русский. Сироткин подписал контракт с "Уильямс"
КолобокКолобков
NicolasHomme____Смотреть ф-1 благодаря вротенбергу ???? Батенька,да ты совсем плохой сделался (((
19:15
NicolasHomme
Попрешь ты, как же :) А я буду смотреть формулу-1, в том числе благодаря Ротенбергу.
19:12
КолобокКолобков
Удобно развивать российский автоспорт на укреденные у народа России деньги,чё...Ну ничего , еще 6 лет и попрём всех вротенбергов вместе с главным паханом....
18:28
Лохматый
Ну что за заголовок? Получается, что Сироткин поблагодарил Ротенберга за развитие карьеры Ротенберга...
14:45