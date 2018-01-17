Сироткин поблагодарил Бориса Ротенберга за развитие его карьеры

Новый пилот "Уильямс" Сергей Сироткин назвал бизнесмена, руководителя программы SMP Racing Бориса Ротенберга движущей силой российского автоспорта. 16 января 22-летний россиянин подписал контракт с британской командой "Формулы-1", который рассчитан на сезон-2018.

Ранее появлялась информация о том, что соглашение Сироткина с "Уильямс" оценивается в 15 миллионов евро.

"Я хочу сказать большое спасибо лично Борису Романовичу Ротенбергу и за развитие моей карьеры, и за все, что он делает для гонщиков нашей страны, для всего автоспорта России, - написал в Инстаграме Сироткин. - Я уверен, что если бы не программа SMP Racing, я бы никогда не достиг таких успехов. Речь идет не только о финансовой поддержке, как многие думают, но и о всестороннем развитии пилотов, их воспитании и мотивации. Пройдя долгий путь от картинга до "Формулы 1", я могу с уверенностью сказать, что программа SMP Racing и наш босс Борис Романович являются той движущей силой, которая развивает российский автоспорт. Большое спасибо! Я никогда не забуду Вашу поддержку и всю жизнь буду благодарен за этот шанс!"

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