Шарль Леклер: "Лучше выступить я не мог"

Пилот "Заубера" Шарль Леклер выразил радость по поводу девятого места в квалификации "Гран-при Великобритании". Монегаск в третий раз в сезоне попал в первую десятку.

– Я доволен выходом в третий сегмент, – цитирует F1i Леклера. – В квалификации я не мог выступить лучше. И этого хватило для места в первой десятке. Гонка, конечно, будет сложной. Набрать очки – это очень амбициозная цель. Нам нужно будет грамотно работать с шинами в условиях высокой температуры. Посмотрим, какая стратегия подойдет.