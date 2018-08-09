Серхио Перес: "У меня есть несколько вариантов продолжения карьеры"

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес отметил, что у него есть несколько вариантов продолжения карьеры. Будущее мексиканца в "Форс Индии" оказалось под вопросом после покупки команды канадским бизнесменом Лоуренсом Строллом.

– Мне повезло, что есть несколько вариантов, – цитирует F1Today Переса. – Очевидно, что всем хочется выступать за "Феррари" и "Мерседес". Но очень маловероятно, что у меня будет такая возможность на следующий год. Так что надо выбрать вариант, который сможет получше раскрыть мой талант. Посмотрю, где какие вакансии есть, а потом приму решение. Я обязательно дождусь, как будут развиваться события. Посмотрю, что будет с "Форс Индией", потому что это отличная команда. Спешить некуда.