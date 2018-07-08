Сергей Сироткин: "Уильямс" делал ставку на вторую часть гонки, помешали машины безопасности"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин остался разочарован выступлением на "Гран-при Великобритании". Российский гонщик пришел к финишу 14-м.

- Это была очень болезненная гонка. В первой половине я выглядел не так уж плохо, - цитирует официальный сайт "Уильямса" Сироткина. - Думаю, мы рационально использовали шины. Нам не хватало скорости, но все было под контролем. Затем мы сделали поздний пит-стоп с надеждой, что мы в хорошем темпе пройдем вторую часть, которая была короче и быстрее. Но затем начали появляться синие флаги и машины безопасности, это сильно повлияло на состояние шин. Очень тяжело было заканчивать гонку. В целом я очень разочарован.