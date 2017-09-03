Себастьян Феттель: "В Италии некоторое время не мог довериться своему болиду"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Италии" выразил уверенность в том, что команда еще наберет много очков в оставшихся гонках сезона. К финишу в Монце немец приехал на третьей позиции.

– Гонка получилась захватывающей, хотя какое-то время я не мог довериться своему болиду, – цитирует Autosport Феттеля. – К сожалению, сегодня у нас не было необходимого для конкуренции с лидерами темпа. Тем не менее, несмотря на все сложности, в "Феррари" знают, что обладают сильными болидами, которые позволят нам быть быстрыми в оставшихся гонках.