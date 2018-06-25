Себастьян Феттель о столкновении с Боттасом: "Я просто оказался в неправильном месте"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель рассказал из-за чего произошло столкновение с болидом гонщика "Мерседеса" Валттери Боттаса в гонке "Гран-при Франции". Феттель врезался в финна на старте гонки в первом повороте, за что получил дополнительные пять секунд к итоговому времени от стюардов.

- Мой старт получился очень хорошим, но затем мне просто некуда было деваться. Я пытался выбраться, но в первом повороте было очень мало места, - приводит f1news слова Феттеля. - Я был очень близок к Льюису (Хэмилтону, пилоту "Мерседеса". – Прим. "СЭ") впереди меня, а Валттери пытался вернуть позицию, находясь, насколько я понимаю, под прессингом со стороны Макса (Ферстаппена, пилота "Ред Булла". – Прим. "СЭ"). Затем шины перестали держать трассу, и я потерял контроль над машиной. Я не мог оставить больше места или исчезнуть, поскольку вокруг были соперники, и Валттери оказался тем, в кого я врезался. В конечном итоге, я не мог сделать что-то иначе. Я просто оказался в неправильном месте.

Из-за аварии Феттель и Боттас были вынуждены отправиться в боксы и оказались в конце пелотона, однако к концу гонки оба оказались в очковой зоне, на пятом и седьмом местах, соответственно.