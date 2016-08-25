19:08 25 августа | ФОРМУЛА-1

Себастьян Феттель: "Феррари" права, что пошла агрессивным путем"

0
0
0

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель считает агрессивную шинную стратегию своей команды на "Гран-при Бельгии" правильной, несмотря на прогнозируемые синоптиками высокие температуры и прошлогодний инцидент со взорвавшейся покрышкой. Феттель и его напарник Кими Райкконен – единственные гонщики в Спа, у которых будет лишь по одному комплекту "медиум".

– Гонщики всегда стараются продлить свои отрезки, но в прошлом году что-то пошло не так, – цитирует Autosport Феттеля. – В тренировках мы протестируем прототипы резины, которая как раз должна справиться с такими проблемами. Мы надеемся, что нам вообще не понадобится "медиум" в этот уик-энд, ведь он всегда медленнее. Думаю, мы сделали правильный выбор. Мы планируем использовать только самые быстрые шины.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/35854-fettel-ferrari-prava-chto-poshla-agressivnym-putem

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ