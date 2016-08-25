Себастьян Феттель: "Феррари" права, что пошла агрессивным путем"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель считает агрессивную шинную стратегию своей команды на "Гран-при Бельгии" правильной, несмотря на прогнозируемые синоптиками высокие температуры и прошлогодний инцидент со взорвавшейся покрышкой. Феттель и его напарник Кими Райкконен – единственные гонщики в Спа, у которых будет лишь по одному комплекту "медиум".

– Гонщики всегда стараются продлить свои отрезки, но в прошлом году что-то пошло не так, – цитирует Autosport Феттеля. – В тренировках мы протестируем прототипы резины, которая как раз должна справиться с такими проблемами. Мы надеемся, что нам вообще не понадобится "медиум" в этот уик-энд, ведь он всегда медленнее. Думаю, мы сделали правильный выбор. Мы планируем использовать только самые быстрые шины.