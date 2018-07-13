Себастьян Феттель: "Доработка машины играет ключевую роль"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель заявил, что модернизация болида играет ключевую роль в результатах команды.

- По-моему, у нас очень хорошая машина, она эффективна на трассах вроде Сильверстоуна. Но ее доработка играет ключевую роль, ведь тогда нам будет с чем бороться за титул, - приводит f1news слова Феттеля. - Цели можно добиться, когда у вас есть подходящие для этого средства. Я считаю, что в Венгрии фаворитом будет "Ред Булл", но мы тоже должны неплохо там выступить, ведь у нашей машины достаточно прижимной силы. В этом году мы конкурентоспособны на всех типах трасс. Например, полной противоположностью Сильверстоуна можно считать Монако, а там я финишировал вторым.

"Гран-при Венгрии" пройдет с 27 по 29 июля. После 10 этапов Феттель идет на первом месте в личном зачете с 171 баллом. Его ближайший преследователь, Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", отстает на 8 очков.