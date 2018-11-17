Роберт Кубица: "Я принял решение о своем будущем"

Польский гонщик Роберт Кубица рассчитывает, что в 2019 году будет призовым пилотом "Уильямса" вместо Сергея Сироткина. Поляк рассказал, что уже принял такое решение, но контракт пока не подписан.

– Я принял решение, – цитирует sport.pl Кубицу. – Надеюсь, что буду в "Уильямсе" в следующем году. Места есть только в двух командах на следующий сезон, и я могу гарантировать, что не окажусь в "Торо Россо". Этот период был очень напряженным. Поэтому до последнего нельзя было ничего говорить. Но решение принимать нужно. Я открыто сказал, что есть некий крайний срок для этого. Поэтому не стану ничего пояснять, чтобы не возникало непонятных последствий. Все скоро станет известно. Не все зависит от меня. Но могу отметить, что и не все зависит от "Уильямса".