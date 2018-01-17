Петров – Сироткину: "Покажи им там всем!"

Российский гонщик Виталий Петров, который является первым пилотом из России из "Формуле-1", поздравил Сергея Сироткина с подписанием контракта с "Уильямс". Вчера 22-летний россиянин заключил соглашение основного гонщика на сезон-2018, став напарником Лэнса Стролла.

"Поздравляю Сергея Сироткина с подписанием боевого пилота с "Уильямс". Покажи им там всем!" – написал в Твиттере Петров.

Напомним, что Сироткин в 2014 году являлся тест-пилотом команды "Заубер", а с 2016 года выполнял роль резервного пилота команды "Рено".

Третий русский. Сироткин подписал контракт с "Уильямс" // Под номером шесть. Все российские предшественники Сироткина в "Формуле-1"