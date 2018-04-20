Первые тесты Квята за рулем болида "Феррари". Фото

В сети появились фотографии российского пилота "Феррари" Даниила Квята, который впервые сел за руль болида команды во время тестов резины "Пирелли" на автодроме Фиорано. Бывший гонщик "Торо Россо" и "Ред Булла" в январе этого года подписал контракт с итальянской конюшней, став гонщиком развития.
Напомним, производитель резины имеет право на 25 тестовых дней по ходу сезона. При этом компания обязана равномерно распределить их между командами. После "Феррари" в тестах резины в мае будут участвовать "Макларен" и "Хаас".
Daniil driving the Ferrari SF71H at Fiorano today 🙂 pic.twitter.com/OzrduRQy9n– Gianluca D'Alessandro (@Gianludale27) 20 апреля 2018 г.
Radej
Не, он же не Ферсаппен ))
15:26 20 апреля
КолобокКолобков
Смотрю большие зоны безопасности, может и не раздраконит болид-то...
15:22 20 апреля