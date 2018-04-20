12:44 20 апреля | Формула-1

Первые тесты Квята за рулем болида "Феррари". Фото

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В сети появились фотографии российского пилота "Феррари" Даниила Квята, который впервые сел за руль болида команды во время тестов резины "Пирелли" на автодроме Фиорано. Бывший гонщик "Торо Россо" и "Ред Булла" в январе этого года подписал контракт с итальянской конюшней, став гонщиком развития.

Напомним, производитель резины имеет право на 25 тестовых дней по ходу сезона. При этом компания обязана равномерно распределить их между командами. После "Феррари" в тестах резины в мае будут участвовать "Макларен" и "Хаас".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Radej

Не, он же не Ферсаппен ))

15:26 20 апреля

КолобокКолобков

Смотрю большие зоны безопасности, может и не раздраконит болид-то...

15:22 20 апреля

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