Первые тесты Квята за рулем болида "Феррари". Фото

В сети появились фотографии российского пилота "Феррари" Даниила Квята, который впервые сел за руль болида команды во время тестов резины "Пирелли" на автодроме Фиорано. Бывший гонщик "Торо Россо" и "Ред Булла" в январе этого года подписал контракт с итальянской конюшней, став гонщиком развития.

Напомним, производитель резины имеет право на 25 тестовых дней по ходу сезона. При этом компания обязана равномерно распределить их между командами. После "Феррари" в тестах резины в мае будут участвовать "Макларен" и "Хаас".