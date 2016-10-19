Паскаль Верляйн: "В следующем сезоне время на круге в среднем будет улучшено на пять секунд"

Пилот "Манора" Паскаль Верляйн, участвовавший в тестах шин "Пирелли" на следующий год, подчеркнул, что резина позволит показывать более высокие результаты. По его словам, в целом изменения в техническом регламенте сделают болиды быстрее.

– Я могу сказать точно, что новые шины будут быстрее, – цитирует Grand Prix Верляйна. – Думаю, реально улучшить нынешнее время на круге в среднем на пять секунд. Где-то это будет меньше, где-то больше. Это с учетом всех технических изменений. Новые шины точно имеют лучшее сцепление с полотном.