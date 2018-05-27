Падди Лоу: "У нас возникла проблема с установкой колес на болиде Сироткина"

Технический директор "Уильямса" Падди Лоу остался разочарован итогами "Гран-при Монако". Гонщики команды Сергей Сироткин и Лэнс Стролл заняли 16-е и 17-е место.

- Очень разочаровывающий день. У нас до этого был многообещающий уикэнд, Сергей стартовал с лучшей позиции в сезоне, - цитирует официальный сайт "Уильямса" Лоу. - К сожалению, у нас возникла проблема с установкой колес на болиде Сергея. Мы установили колеса после трехминутного дедлайна. Он получил десятисекундный штраф, и его гонка развалилась. Вторая половина гонки для него прошла с постоянными синими флагами и пропуском круговых. Приятно, что он все же смог провести быстрые круги ближе к концу.

У Лэнса был прокол на девятом круге из-за перегрева тормозов. Мы не смогли проконтролировать это на втором наборе шин, и у него опять произошел прокол. В оставшейся части гонки проблема была решена, но с таким количеством пит-стопов и синих флагов Лэнс не мог добиться прогресса.