Оксана Косаченко: "Контракт Квята с "Феррари" можно расценивать двояко"

Бывший менеджер первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова Оксана Косаченко отметила, что Даниил Квят изначально не рассматривал варианты в других сериях, кроме "Ф-1". При этом она подчеркнула, что подписание контракта в качестве пилота программы развития "Феррари" можно воспринимать двояко.

- Конечно, это положительная новость, ведь Даня рисковал вообще остаться без места в "Формуле-1", - цитирует "Р-Спорт" Косаченко. - Другие варианты он с самого начала не рассматривал, несмотря на проведенные тесты. Это не было вариантом продолжения карьеры. Наличие Дани в такой именитой команде - положительный момент. Но что будет дальше - вопрос большой, претендентов на места боевых пилотов предостаточно, посмотрим, что он сможет показать. Но другие серии сейчас были бы хорошим тренингом.

С другой стороны, данная новость может двояко рассматриваться. Можно воспринимать, что временно ушел, а это временно ведь может быть очень надолго. Так что это ни о чем пока не говорит, а уж тем более, что он гарантировал себе место в будущем. Но ему определенно теперь будет легче.

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