Нико Хюлькенберг: "Мог добраться до подиума"

Пилот "Форс Индии" Нико Хюлькенберг подчеркнул, что очень рад четвертому месту на финише "Гран-при Бельгии". Немецкий гонщик подчеркнул, что красные флаги из-за аварии Кевина Магнуссена лишили его возможности финишировать на подиуме.

- Сегодня команда добилась впечатляющего результата, я очень рад четвертому месту! Да, обстоятельства были несколько необычными, но мы использовали свой шанс и заработали важные очки? - цитирует F1News Хюлькенберга. - На старте все сложилось в мою пользу – на первом круге я оказался сразу за Нико Росбергом и постепенно наращивал отрыв от преследователей.

К сожалению, красные флаги нейтрализовали мое преимущество, пелотон снова собрался плотной группой, но рестарт прошел чисто, а оставшуюся часть дистанции я просто контролировал темп и следил за состоянием шин. Мы немного потолкались с Фернандо Алонсо на выезде с пит-лейн, но я сумел остаться впереди и удержал четвертое место. Возможно, сложись все немного иначе, мы могли подняться на подиум, но я все равно доволен результатом!