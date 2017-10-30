Макс Ферстаппен: "Я просто умчался от многократных чемпионов"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен отметил, что его болид идеально вел себя во время "Гран-при Мексики". Ферстаппен одержал победу в гонке, а Льюис Хэмилтон на "Мерседесе" финишировал девятым, но обеспечил себе чемпионский титул.
- Старт был очень важен, - цитирует Sky Ферстаппена. - Я вышел на внешнюю сторону трассы и потом просто берег болид и шины. Болид вел себя прекрасно. Большое спасибо "Ред Буллу", без них эта победа была бы невозможна. После прошлой недели мы провели отличную гонку, было здорово. На старте я оставил позади многократных чемпионов и просто умчался от них.
george64
Ну как же не попиарить себя любимого. В гонках еще никто, а уже многократных троллит.
00:36
Джерри. Без Тома.
Да-да, малыш, запомни, как ты Хэма на круг обгонял, а тому синими флагами махали. Больше в твоей жизни такого не повторится.
00:25
КолобокКолобков
Ибо нефига злить талантливых пилотов. Это уже показал Миша в 1994. Но судей жизнь ничему не учит.
00:23
lexblade558
no comments :)))))
00:21