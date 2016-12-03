Льюис Хэмилтон: "Порой в "Мерседесе" возникали напряженные ситуации"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что в этом году в команде периодически возникала напряженная обстановка. Сам британец не раз высказывал претензии по поводу технических проблем, которые у него возникали по ходу сезона, что не позволило опередить Нико Росберга в борьбе за чемпионский титул.

– Бывали странные случаи, порой возникали неловкие ситуации в команде, – цитирует Motorsport Хэмилтона. – Но, вероятно, такое бывает, когда идет напряженная борьба на протяжении длительного времени. Команде непросто маневрировать, когда оба пилота борются за титул. Но это дает опыт. Думаю, что я в этом году боролся с небывалой страстью, столкнулся с более сложными препятствиями, чем раньше. Мне приходилось чаще проявлять характер, мужество, чтобы преодолевать барьеры. Не оглядываюсь назад, но понимаю, что извлек массу полезного из этого года.