Льюис Хэмилтон: "Не ожидал финишировать третьим"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, ставший третьим на "Гран-при Бельгии", заявил, что не ожидал подняться на подиум, стартовав из хвоста пелотона. Он выразил надежду, что во второй части сезона сможет упрочить свое лидерство.

– Я не ожидал финишировать на третьем месте, – приводит Sky Sports слова Хэмилтона. – Команда проделала невероятную работу, сменив три двигателя. В этом деле легко допустить ошибку, но все три агрегата работали отлично. Кроме того, я рад, что мне удалось воспользоваться всеми событиями, которые происходили впереди.

Теперь у меня есть больше двигателей, чем у остальных, поэтому вся борьба еще впереди. Надеюсь, что вторую половину сезона я проведу чище, чем первую, и мы увидим еще много интересных сражений