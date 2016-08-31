08:17 | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "Без Алонсо "Формула-1" будет не той"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон призвал гонщика "Макларена" Фернандо Алонсо не завершать карьеру после окончания следующего сезона. Испанец точно проведет в "Королевских гонках" 2017 год, поскольку продлил контракт с командой.

– Алонсо один из лучших пилотов чемпионата, и я очень надеюсь, что "Макларен" создаст для него машину, с которой он сможет бороться за победу, чтобы мы могли с ним состязаться, – цитирует El Pais Хэмилтона. – Будет печально, если он захочет уйти из "Формулы-1" в следующем году. Нельзя отпускать таких талантливых людей без еще одного шанса на победу. "Формула-1" будет не той.

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