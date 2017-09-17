Кристиан Хорнер: "Те, кто винит Ферстаппена в столкновении, должны проверить зрение"

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер встал на защиту гонщика команды Макса Ферстаппена, ставшего участником аварии во время "Гран-при Сингапура". На первой прямой Ферстаппен столкнулся с двумя гонщиками "Феррари" Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном. В итоге все трое сошли с дистанции.
- Как можно винить в столкновении Ферстаппена? Очевидно, что Феттель слишком сильно свернул влево, а Кими сворачивал вправо. Макс же не мог испариться. Он держался своей траектории, и ему очень не повезло вылететь с трасы. Феттель сильно выдавливал Макса. Возможно, он не видел, что Кими ехал с другой стороны от Макса. Те, кто винят Макса в столкновении, должны проверить зрение.
Machete dont text
Дело Квята живёт
23:06
КолобокКолобков
george64____)))))))))))))
22:59
КолобокКолобков
Хитрюга Хорнер! Читает мои комменты ))) Тут несколько патриотов есть для проверки зрения, я фамилии записал )))
22:59
george64
Болобок, признайся: ты Хорнера покусал?
22:58