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Кристиан Хорнер: "Те, кто винит Ферстаппена в столкновении, должны проверить зрение"

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Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер встал на защиту гонщика команды Макса Ферстаппена, ставшего участником аварии во время "Гран-при Сингапура". На первой прямой Ферстаппен столкнулся с двумя гонщиками "Феррари" Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном. В итоге все трое сошли с дистанции.

- Как можно винить в столкновении Ферстаппена? Очевидно, что Феттель слишком сильно свернул влево, а Кими сворачивал вправо. Макс же не мог испариться. Он держался своей траектории, и ему очень не повезло вылететь с трасы. Феттель сильно выдавливал Макса. Возможно, он не видел, что Кими ехал с другой стороны от Макса. Те, кто винят Макса в столкновении, должны проверить зрение.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Machete dont text

Дело Квята живёт

23:06

КолобокКолобков

george64____)))))))))))))

22:59

КолобокКолобков

Хитрюга Хорнер! Читает мои комменты ))) Тут несколько патриотов есть для проверки зрения, я фамилии записал )))

22:59

george64

Болобок, признайся: ты Хорнера покусал?

22:58