Кристиан Хорнер: "Те, кто винит Ферстаппена в столкновении, должны проверить зрение"

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер встал на защиту гонщика команды Макса Ферстаппена, ставшего участником аварии во время "Гран-при Сингапура". На первой прямой Ферстаппен столкнулся с двумя гонщиками "Феррари" Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном. В итоге все трое сошли с дистанции.

- Как можно винить в столкновении Ферстаппена? Очевидно, что Феттель слишком сильно свернул влево, а Кими сворачивал вправо. Макс же не мог испариться. Он держался своей траектории, и ему очень не повезло вылететь с трасы. Феттель сильно выдавливал Макса. Возможно, он не видел, что Кими ехал с другой стороны от Макса. Те, кто винят Макса в столкновении, должны проверить зрение.