Кристиан Хорнер: "Рено" хочет продолжать сотрудничать с "Ред Буллом"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер подчеркнул, что "Рено" заинтересована в продолжении сотрудничества с его командой. Он отметил, что "Ред Булл" пока не определился, кто будет поставлять двигатели команде в 2019 году.

– У нас есть несколько вариантов на 2019 год, – цитирует Auto Motor und Sport Хорнера. – Это беспрецедентная для нас ситуация. "Рено" хочет продолжать работу с нами, но мы также сотрудничаем с "Хондой" со стороны "Торо Россо". Это позволяет нам лучше оценивать и сравнивать их прогресс.