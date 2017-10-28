Кристиан Хорнер: "Ред Булл" многие годы инвестировал в Квята"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер объяснил, почему команда решила расстаться с Даниилом Квятом. Россиянин был отстранен от выступлений за "Торо Россо" в конце сезона.

– Многие годы "Ред Булл" инвестировал в Квята, – цитирует F1i Хорнера. – У него было много шансов. Но "Формула-1" – жестокий бизнес. Даниил сделал недостаточно для того, чтобы остаться в системе. Очевидно, что есть другие молодые ребята, в которых "Ред Булл" вложил деньги, и которые стучатся в двери "Формулы-1".

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