Кристиан Хорнер: "Если бы не трафик, нас ждал бы увлекательный финиш"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер остался доволен выступлением команды в гонке "Гран-при Японии". Макс Ферстаппен стал вторым, а Даниэль Риккьярдо – третьим.

– Отличная гонка в исполнении Макса и Дэна, – цитирует Grand Prix Хорнера. – После удачного старта Риккьярдо проиграл Окону, но смог прорваться обратно. Во второй части гонки у нас был очень хороший темп. Макс уверенно держался за Хэмилтоном. К концу гонки возникли проблемы с шиной, но Макс продолжал давить на Льюиса. К сожалению, в конце они столкнулись с трафиком, и Хэмилтон ускользнул. Иначе нас ждал бы увлекательный финиш. В любом случае оба пилота выступили фантастически.