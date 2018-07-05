Кристиан Хорнер: "Думаю, "Ред Булл" уже может считать себя аутсайдером чемпионской гонки"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что его команде будет сложно побороться за победу в общем зачете с "Феррари" и "Мерседесом". По его словам, нужно трезво оценивать конкурентную среду.

– Я думаю, что мы уже можем считать себя аутсайдерами в чемпионской гонке, – цитирует F1i Хорнера. – Мы обсуждали с "Рено" ситуацию. Конечно, было бы неплохо закончить наше с ними сотрудничество победами. Кто знает… Надеюсь, у нас будет больше шансов победить в следующих гонках. Мы видели, что если хорошо поработаем в субботу, то можем бороться с "Феррари" и "Мерседесом" в самой гонке.