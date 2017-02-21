Команды проведут тесты на мокрой трассе 2 марта

Организаторы первой серии предсезонных тестов в Барселоне определились с днем, когда опробуют условия влажной трассы. 2 марта команды смогут опробовать дождевые шины "Пирелли" и изучить поведение болидов на мокрой трассе. На автодроме в Барселоне уже опробуют технологию равномерного смачивания дорожного покрытия.
Напомним, что первые тесты начнутся 27 февраля.
Si te lo perdiste ayer... recupera en nuestra Instagram Story la prueba que hicimos con @pirellisport! #F1 #F1Testing pic.twitter.com/KGUzGJShWD– Circuit BCN-CAT ES (@Circuitcat_es) 21 февраля 2017 г.