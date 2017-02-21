14:36 | ФОРМУЛА-1

Команды проведут тесты на мокрой трассе 2 марта

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Организаторы первой серии предсезонных тестов в Барселоне определились с днем, когда опробуют условия влажной трассы. 2 марта команды смогут опробовать дождевые шины "Пирелли" и изучить поведение болидов на мокрой трассе. На автодроме в Барселоне уже опробуют технологию равномерного смачивания дорожного покрытия.

Напомним, что первые тесты начнутся 27 февраля.

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