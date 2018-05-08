Кими Райкконен: "Уже 15 лет меня отправляют на пенсию каждый год"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен не стал говорить о том, собирается ли уходить из "Формулы-1" после окончания сезона. Для 38-летнего финна это уже 16-й сезон в "Формуле-1".

– Каждый год одна и та же история, – цитирует F1i Райкконена. – Насколько помню, уже 15 лет меня отправляют на пенсию каждый год. А я еще здесь. Всегда есть масса обсуждений. Если писать и говорить об этом каждый год, то рано или поздно это окажется правдой. Но эти слухи никогда не мешали мне выполнять работу. Я всегда ценю то, что делаю, поэтому до сих пор в гонках.