Кими Райкконен: "У меня нет проблем с Маркьонне"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен отметил, что у него нет проблем с президентом компании Серджо Маркьонне. Ранее глава концерна критиковал финна за его невыразительный старт сезона на фоне партнера Себастьяна Феттеля.

– Мы все обсудили, и между нами нет никаких проблем, – цитирует F1i Райкконена. – Я знаю все, что прозвучало в СМИ. Но в Интернете я натыкался на массу глупостей. Предпочитаю основываться на собственных отношениях с командой и с Маркьонне. Я ничего не знаю о своем будущем. И такое – каждый год. Мой приоритет – получение достойных результатов. А потом посмотрим. Сейчас я не вижу в этом проблем.