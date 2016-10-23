Карлос Сайнс: "Рад за Квята"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс остался доволен тем, что его партнером в следующем сезоне останется Даниил Квят. 22 октября команда объявила о продлении контракта с россиянином.

– Конечно, я уважаю это решение "Ред Булла", – цитирует Motorsport Сайнса. – И я счастлив. Знаю этого парня с очень молодого возраста. Мы вместе переходили из серии в серию. Рад за него. Он заслужил это место на следующий сезон. Квят опытнее меня. Дополнительные полтора года в системе "Ред Булла" дали ему опыт, он увидел, как работает топ-команда. Уверен, что вместе мы продвинем команду вперед. Наши отношения тоже становятся все лучше и лучше. Мы научились ценить друг друга и уважать.