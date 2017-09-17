Карлос Сайнс: "Придется обороняться от "Рено" и "Форс Индии"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс остался доволен квалификацией "Гран-при Сингапура". Испанец занял десятое место, попав в третий сегмент.

– Это был хороший день, – цитирует Marca Сайнса. – Мы прогрессировали по ходу первого и второго сегментов, а в третьем улучшить не удалось. В целом сессия вышла непростой. Знаем, что бороться с "Рено" и "Форс Индией" будет тяжело. Придется обороняться. Будет важна стратегия пит-стопов. В Сингапуре высока вероятность появления машины безопасности. Надеюсь, это сыграет нам на руку.