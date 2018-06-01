Канадка, обвинившая Райкконена в домогательствах: "Я готова к войне за правду"

Жительница Канады Кассандра Талула Диас-Грейзис, обвинившая пилота "Феррари" Кими Райкконена в сексуальных домогательствах, отметила, что готова к борьбе за правду.

На этой неделе она написала заявление в полицию, сообщив о непристойном поведении чемпиона мира "Формулы-1" 2007 года. Юристы Райкконена подали ответную жалобу, обвинив девушку в вымогательстве денег.

– У этого человека огромная армия болельщиков и за плечами целая индустрия, стоимость которой оценивается в миллиарды, за ним "Феррари" и куча юристов, – приводит слова девушки autosport.com.ru. - Но если Кими, адвокаты и СМИ хотят устроить войну против правды, то что же, я готова. Я хотела выяснить произошедшее с ним лицом к лицу, поскольку понимала, что если подам заявление в полицию, то это сразу станет известно журналистам.

Требование денег? А это так важно? Не имеет значения, идет ли речь об одном или двух миллионах долларов. Нет той цены, которой он мог бы компенсировать то, что сделал. Мое тело не продается. Теперь я чувствую себя неудобно в присутствии мужчин и в романтических ситуациях.