Источник: Состояние Ники Лауды улучшилось

После обострения в четверг и пятницу Ники Лауде стало лучше, сообщает Autosport. Ранее появилась информация, что его состояние ухудшилось.

У трехкратного чемпиона мира Формулы-1 возникли проблемы с почками, в результате чего потребовалось подключение к диализному аппарату.

По словам врачей, жизни Лауды ничего не угрожало – осложнение было серьезным, но характерным для последствий после операции по пересадке легких. Согласно обновленной информации, за субботу и воскресенье самочувствие 69-летнего австрийца значительно улучшилось и необходимость в вспомогательных системах отпала.

Отмечается, что Лауда может дышать самостоятельно и разговаривать с врачами, а также уже выполнил первый комплекс дыхательных упражнений под руководством физиотерапевта. Тем не менее пока неисполнительный директор "Мерседеса" остается в отделении реанимации и интенсивной терапии.